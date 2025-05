AOF - EN SAVOIR PLUS

BioNTech prévoit d'utiliser cette subvention pour soutenir la création de deux nouveaux centres de R&D, le premier étant basé à Cambridge, et le second étant en cours de planification. En outre, la société allemande renforcera sa présence en établissant son siège social britannique à Londres.

(AOF) - BioNTech a prévu d’investir 1 milliard de livres sterling au cours des dix prochaines années au Royaume-Uni afin d’élargir ses activités de Recherche & Developpement de médicament innovants. Le gouvernement du pays accordera à la société de biotechnologie une subvention pouvant atteindre 129 millions de livres sterling, environ 153,2 millions d’euros, payable sur 10 ans pour soutenir ses activités. Il s’agit de l’une des subventions les plus importantes de ce type jamais accordé à une entreprise pharmaceutique au Royaume-Uni.

BioNTech va investir au Royaume-Uni et recevoir une importante subvention

