BioNTech publie des prévisions de chiffre d'affaires inférieures aux attentes

" Nous prévoyons que 2025 sera une année riche en données avec de multiples mises à jour importantes de nos programmes prioritaires, qui, selon nous, ont un potentiel disruptif et pourraient améliorer la norme de soins, s'ils sont développés et approuvés avec succès."

"En 2024, nous avons réalisé des progrès significatifs dans la réalisation de notre vision grâce à d'importantes avancées dans le domaine de l'oncologie, notamment le lancement d'essais cliniques mondiaux de phase 3 pour notre candidat anticorps bispécifique anti-PD-L1/VEGF-A BNT327 et des mises à jour de données clés de nos programmes d'immunothérapie du cancer par ARNm ", a déclaré Ugur Sahin, CEO et cofondateur de BioNTech.

(AOF) - BioNTech est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après avoir présenté des perspectives inférieures aux attentes. Le laboratoire pharmaceutique allemand spécialiste des vaccins anti Covid-19 anticipe une chute de son chiffre d’affaires entre 1,7 et 2,2 milliards d'euros en 2025 contre 2,8 milliards d’euros en 2024. Cette prévision est très au-dessous du consensus des analystes, 2,5 milliards. Le groupe affiche une perte nette de 2,77 euros par action en 2024 malgré un bénéfice de 1,08 euro au quatrième trimestre. Wall Street anticipait un bénéfice par action de 41 cents par titre.

