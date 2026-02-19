BioNTech poursuit Moderna pour violation de brevet sur un vaccin anti-Covid
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 20:30
Selon la plainte déposée jeudi, le vaccin de nouvelle génération de Moderna, mNEXSPIKE, approuvé par la Food and Drug Administration en 2025, utiliserait une technologie protégée par BioNTech. Celle-ci porte sur une conception optimisée des vaccins à ARN messager permettant une administration à plus faible dose. BioNTech a développé son propre vaccin, Comirnaty, en partenariat avec Pfizer, également mentionné dans la procédure en tant qu'allié dans ce dossier.
Cette nouvelle action s'inscrit dans un affrontement judiciaire plus large entre les deux laboratoires. En 2022, Moderna avait déjà poursuivi BioNTech et Pfizer pour violation de brevet concernant Comirnaty, une procédure toujours en cours. Ces litiges s'insèrent dans une série de contentieux dans le secteur des biotechnologies, où plusieurs entreprises cherchent à obtenir des redevances sur les technologies à l'origine des vaccins développés durant la pandémie. Aucun des deux groupes n'a commenté la nouvelle plainte.
Valeurs associées
|50,2300 USD
|NASDAQ
|+7,79%
A lire aussi
-
En pleine escalade militaire avec l'Iran, Donald Trump a réuni jeudi pour la première fois son "Conseil de paix", devant lequel plusieurs pays ont annoncé leurs contributions en argent et hommes pour la reconstruction de Gaza. L'Iran doit conclure un accord "pertinent" ... Lire la suite
-
Le chef de la Nasa dénonce les défaillances de Boeing et de l'agence dans l'échec de la mission des astronautes du Starliner
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) L'administrateur de la Nasa, Jared Isaacman, a dénoncé jeudi Boeing et la direction de ... Lire la suite
-
En plus d'être d'excellents compagnons de vie, les chats pourraient nous aider à mieux comprendre et peut-être même mieux soigner certains de nos cancers, dont celui du sein, avance jeudi un groupe de chercheurs internationaux. Dans une étude publiée dans la revue ... Lire la suite
-
Le président français Emmanuel Macron a maintenu jeudi sa position en faveur du développement d'un modèle d'avion de combat unique dans le cadre du projet SCAF, en grande difficulté, alors que l'Allemagne a évoqué son retrait et Airbus s'est dit prêt à une solution ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer