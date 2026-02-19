 Aller au contenu principal
BioNTech poursuit Moderna pour violation de brevet sur un vaccin anti-Covid
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 20:30

Le laboratoire allemand BioNTech a engagé une action en justice contre Moderna devant un tribunal fédéral du Delaware. Il accuse son concurrent américain d'avoir enfreint un brevet lié à une technologie utilisée dans les vaccins à ARN messager contre le Covid-19, relançant un contentieux déjà ancien entre les deux groupes.

Selon la plainte déposée jeudi, le vaccin de nouvelle génération de Moderna, mNEXSPIKE, approuvé par la Food and Drug Administration en 2025, utiliserait une technologie protégée par BioNTech. Celle-ci porte sur une conception optimisée des vaccins à ARN messager permettant une administration à plus faible dose. BioNTech a développé son propre vaccin, Comirnaty, en partenariat avec Pfizer, également mentionné dans la procédure en tant qu'allié dans ce dossier.

Cette nouvelle action s'inscrit dans un affrontement judiciaire plus large entre les deux laboratoires. En 2022, Moderna avait déjà poursuivi BioNTech et Pfizer pour violation de brevet concernant Comirnaty, une procédure toujours en cours. Ces litiges s'insèrent dans une série de contentieux dans le secteur des biotechnologies, où plusieurs entreprises cherchent à obtenir des redevances sur les technologies à l'origine des vaccins développés durant la pandémie. Aucun des deux groupes n'a commenté la nouvelle plainte.

