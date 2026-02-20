BioNTech poursuit Moderna pour violation de brevet concernant les vaccins contre la COVID

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour du paragraphe 1 de l'article du 19 février pour clarifier la nature du brevet, ajout du commentaire de BioNTech au paragraphe 4)

La société biopharmaceutique allemande BioNTech 22UAy.DE a poursuivi Moderna MRNA.O devant le tribunal fédéral du Delaware jeudi, alléguant que le vaccin COVID-19 mNEXSPIKE de Moderna enfreint un brevet lié à la technologie du vaccin COVID.

L'action en justice indique que mNEXSPIKE, le vaccin COVID de nouvelle génération de Moderna approuvé par la Food and Drug Administration des États-Unis en 2025, viole les droits de BioNTech sur la technologie d'une conception de vaccin rationalisée basée sur l'ARN messager qui peut être administré aux patients à un dosage plus faible.

Moderna a poursuivi BioNTech et son partenaire Pfizer

PFE.N pour violation de brevet sur leur vaccin COVID Comirnaty en 2022, dans un procès qui est en cours. Ces affaires font partie d'une vague d'actions en justice intentées par des sociétés de biotechnologie en vue d'obtenir des redevances pour la technologie utilisée dans les vaccins à succès.

Un porte-parole de Moderna a déclaré que la société se défendrait contre la plainte de BioNTech. BioNTech a déclaré dans un communiqué qu'elle avait intenté une action en justice pour "protéger ses innovations basées sur l'ARNm, dont elle est la pionnière et qu'elle a brevetées".

Les porte-parole de Pfizer, qui n'est pas directement impliqué dans le procès, n'ont pas fait de commentaires immédiats.

Le vaccin mNEXSPIKE devrait représenter 55 % des recettes du vaccin COVID de Moderna jusqu'à la saison 2025-26 du virus respiratoire, selon l'action en justice de BioNTech.

Les revenus des vaccins COVID ont fortement chuté depuis l'apogée de la pandémie, lorsque le Spikevax de Moderna et le Comirnaty de Pfizer et BioNTech ont rapporté des milliards de dollars aux entreprises. Les revenus des vaccins en général ont également chuté depuis que le président américain Donald Trump a nommé le sceptique Robert F. Kennedy Jr. au poste de ministre de la santé.