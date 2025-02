BioNTech finalise le rachat de la biotech chinoise Biotheus

(AOF) - BioNTech est attendu en baisse après avoir annoncé aujourd'hui la finalisation de l'acquisition de Biotheus une biotech chinoise dédiée au développement de nouveaux anticorps pour répondre aux besoins médicaux non satisfaits des patients atteints de maladies oncologiques ou inflammatoires. L'acquisition a été annoncée en novembre 2024 et s'appuie sur la collaboration fructueuse sur l'actif clinique en stade avancé BNT327. Elle s’inscrit dans le cadre de la stratégie oncologique de BioNTech, visant à étendre les capacités de la société en matière de recherche, et développement.