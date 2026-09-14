BioNTech et OncoC4 dévoilent des résultats prometteurs

Les deux sociétés biotechnologiques ont annoncé aujourd'hui les premiers résultats de survie globale médiane issus de la première étape d'un essai clinique mondial de Phase 3. Ces données concernent le gotistobart (également appelé BNT316 ou ONC-392), un traitement destiné aux patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) de type squameux dont la maladie a progressé après des traitements par immunothérapie et chimiothérapie.

Les résultats ont montré un bénéfice statistiquement et cliniquement significatif. La survie globale médiane a atteint 18,5 mois pour le groupe de 45 patients recevant le gotistobart en monothérapie, et 10 mois pour le groupe de 42 personnes traitées par docétaxel, une chimiothérapie initialement développée par Sanofi et désormais disponible sous forme de génériques.

AlphaValue relève que la survie globale médiane a presque doublé. S'il était confirmé lors de l'étude pivotale, un gain d'une telle ampleur après immunothérapie constituerait une réelle avancée et renforcerait le portefeuille oncologique de BioNTech au-delà des vaccins contre la Covid-19.