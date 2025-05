BioNTech dévoile un 1er trimestre contrasté

AOF - EN SAVOIR PLUS

Enfin, BioNTech a confirmé ses objectifs annuels et prévoit un chiffre d'affaires 2025 compris entre 1,7 et 2,2 milliards de dollars.

(AOF) - Sur les trois premiers mois de l’année 2025, la perte nette du laboratoire s’est creusée en passant de 315,1 à 415,8 millions de dollars. Par action, la perte nette s’élève à 1,73 dollar, contre des prévisions à 2 dollars et un précédent à 1,31 dollar. Au niveau des revenus, le chiffre d’affaires de BioNTech s’est affaissé de 2,56 %, à 182,8 millions de dollars, là où les analystes espéraient une progression autour de 204 millions de dollars.

