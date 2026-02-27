BioMérieux, Saint-Gobain, SRP Groupe...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Biomérieux

Le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 4 070 millions d'euros en 2025, en croissance de 6,2 % en données comparables par rapport aux 3 980 millions d'euros de l'exercice précédent. La croissance publiée s'est établie à 2,3 % sur l'exercice.

Bonduelle

Le chiffre d'affaires du groupe Bonduelle pour le premier semestre de l'exercice 2025-2026, s'établit à 1,111 milliard d'euros soit une hausse de 0,3 % en données comparables mais un repli de 0,7% en données publiées. Cette performance, dans un environnement de consommation peu porteur en Europe et aux Etats-Unis, a été alimentée par la croissance de la marque Cassegrain en France, la marque Bonduelle dans les pays émergents, ainsi que par la croissance des ventes à marque de distributeurs en Europe consécutives à la mise en place de droits de douane sur les importations de maïs chinois.

Dékuple

Le spécialiste de la communication et du data marketing en Europe précisera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Saint-Gobain

Le spécialiste des matériaux de construction a fait état d'un chiffre d'affaires 2025 de 46,5 milliards d'euros, en hausse de 2,1%. Cette progression intervient "malgré la dépréciation de la plupart des monnaies face à l'euro", précise un communiqué.

SRP Groupe

Au titre des six premiers mois de l'année 2025, Showroomprivé affiche un volume d'affaires de 440 millions d'euros, en repli de 11,9% par rapport à 2024. Le chiffre d'affaires s'établit à 276 MEUR, en baisse de 13,4%, pénalisé principalement par le recul de 14,3% des métiers historiques en France.

TotalEnergies

TotalEnergies a signé un accord avec Glenfarne, développeur principal du projet Alaska LNG, pour exporter 2 millions de tonnes par an (Mtpa) de gaz naturel liquéfié (GNL) sur une période de vingt ans. Le futur projet Alaska LNG, situé sur la côte pacifique des États-Unis, est le seul terminal d'exportation de GNL autorisé au niveau fédéral dans cette région.

Technip Energies

Joseph Rinaldi, président du conseil d'administration de Technip Energies, a informé son intention de prendre sa retraite à l'issue de son mandat actuel, immédiatement après l'assemblée générale annuelle 2026. Il ne sollicitera pas le renouvellement de son mandat lors de l'Assemblée Générale 2026. Le conseil a décidé de proposer la nomination de John O'Higgins en qualité d'administrateur non-exécutif lors de cette assemblée et de le désigner président du conseil pour succéder à Joseph Rinaldi. Le conseil a également décidé de proposer la nomination de Luc Rémont en qualité d'administrateur non-exécutif, en remplacement de Francesco Venturini, qui a également annoncé qu'il ne solliciterait pas le renouvellement de son mandat d'administrateur cette année.

Vallourec

Vallourec annonce ses résultats du quatrième trimestre 2025. Le RBE Groupe s'inscrit à 214 millions d'euros, en hausse de 2% par rapport au 3ème trimestre 2025, avec le maintien d'une forte marge brute d'exploitation à 21 %.

Vantiva

Anciennement connue sous le nom de Technicolor, la société publiera ses résultats annuels.

Vinci

Le groupe de concessions et de construction fait évoluer son organisation à compter du 1er mars, avec trois nominations au sein de son Comité Exécutif. Patrick Richard a été nommé secrétaire général. Il conserve ses fonctions de membre du Comité Exécutif et de secrétaire du Conseil d'Administration. Dans ce cadre, Sophie Deis-Beauquesne est nommée directrice juridique et rejoint le Comité Exécutif. Rattachée à Patrick Richard, elle occupait depuis avril 2024 le poste de directrice juridique, conformité et assurances de Vinci Energies, après avoir exercé différentes responsabilités juridiques au sein du groupe depuis 2011. Par ailleurs, Céline Acharian est nommée directrice éthique et comportements et intègre également le Comité Exécutif, sous la responsabilité de Patrick Richard.

Viridien

Sur l'exercice 2025, le chiffre d'affaires des activités de Viridien s'élève à 1,165 milliards de dollars, en hausse de 4% sur un an. Le groupe affiche une forte amélioration de sa profitabilité, soutenue par des gains d'efficacité opérationnelle dans l'ensemble des lignes d'activité. L'Ebitda ajusté des activités atteint les 551 MUSD, en hausse de 21 % en glissement annuel, représentant une marge de 47% contre 41% en 2024.

Vusion

Vusion a annoncé jeudi soir avoir signé un 4ème trimestre "record" qui lui a permis de légèrement dépasser son objectif de chiffre d'affaires annuel de 1,5 milliard d'euros. Le spécialiste de l'étiquetage électronique pour les commerces physiques indique avoir réalisé un chiffre d'affaires ajusté de 522 millions d'euros sur les trois derniers mois de l'année, en hausse de 47% par rapport au 4ème trimestre 2024. Sur l'ensemble de l'exercice, son chiffre d'affaires atteint 1 527 millions d'euros en données ajustées, soit une croissance de 51% par rapport à 2024. A taux de change constant, le chiffre d'affaires ajusté du groupe se serait élevé à 1 580 millions d'euros, en progression de 56%.