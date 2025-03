bioMérieux: résultat net part du Groupe de 432 ME en 2024 information fournie par Cercle Finance • 07/03/2025 à 08:01









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 3 980 millions d'euros en 2024, en croissance de +10,3% en données comparables par rapport aux 3 675 millions d'euros de l'exercice précédent. La croissance publiée a atteint +8,3% sur l'exercice.



Le résultat opérationnel courant contributif a atteint 673 millions d'euros (16,9 % du chiffre d'affaires), incluant -59 millions d'euros d'effet de change. A taux et périmètre constants, le résultat opérationnel courant contributif est en hausse de 20% par rapport à 2023.



'Il est au-dessus de l'objectif annuel d'une progression comprise entre +12% et +17%, et représente 18,1% des ventes, en hausse de 150 points de base par rapport à 2023' indique le groupe.



La marge brute de l'exercice s'inscrit à 2 215 millions d'euros, soit 55,7% du chiffre d'affaires, en hausse de 0,7 point de pourcentage par rapport à 2023 à taux de change et périmètre constants.



Le résultat opérationnel ressort à 589 millions d'euros, en hausse de 48% par rapport aux 439 millions d'euros enregistrés en 2023. Le résultat net part du Groupe a atteint 432 millions d'euros en 2024, en croissance de 21% par rapport aux 358 millions d'euros en 2023.



'En 2025, la croissance des ventes devrait être d'au moins +7 % à devises et périmètre constants, portée par les quatre moteurs de croissance du plan stratégique GO28. Le résultat opérationnel courant contributif devrait augmenter d'au moins +10% à taux de change et périmètre constants' indique la direction.





