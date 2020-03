Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bioMérieux reçoit l'autorisation d'utilisation en urgence de la FDA pour un test Covid-19 Reuters • 24/03/2020 à 07:17









24 mars (Reuters) - bioMérieux annonce mardi dans un communiqué: * avoir reçu l'autorisation d'utilisation en urgence des autorités sanitaires américaines (Food and Drug Administration, FDA) pour le test BIOFIRE Covid-19. * Ce test est destiné à la détection du coronavirus SARS-CoV-2, qu'il détecte en environ 45 minutes à partir d'un prélèvement nasopharyngé réalisé avec un écouvillon. * (Bureau de Paris)

Valeurs associées BIOMERIEUX Euronext Paris -0.16%