Biomérieux prévoit une croissance de plus de 16% en 2020

PARIS, 22 octobre (Reuters) - Biomérieux SA BIOX.PA , spécialiste du diagnostic in vitro, a annoncé jeudi dans un communiqué : * UNE CROISSANCE ORGANIQUE DE 19,4% À TAUX DE CHANGE ET PÉRIMÈTRE CONSTANTS AU TERME DES 9 PREMIERS MOIS DE L'ANNÉE, À 2,266 MILLIARDS D'EUROS * UNE PRÉVISION DE CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES À TAUX DE CHANGE ET PÉRIMÈTRE CONSTANTS DE PLUS DE 16% POUR 2020 * UNE PRÉVISION DE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT CONTRIBUTIF DE PLUS DE 520 MILLIONS D'EUROS EN 2020 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur BIOX.PA (Rédaction de Paris)

