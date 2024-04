bioMérieux, plus forte hausse du SBF 120 et du marché SRD à la mi-séance du mardi 9 avril 2024

(AOF) - BioMérieux (+8,08% à 105,70 euros)

Dans le cadre du plan GO28, le spécialiste du diagnostic in vitro vise une croissance organique annuelle moyenne du chiffre d'affaires de 7% entre 2024 et 2028 et un résultat opérationnel courant contributif porté à 20% du chiffre d'affaires en 2028, à taux de change et périmètre constants. Il s'élevait à 16,5% en 2023, ce qui représente une progression organique annuelle d'au moins 10% par an jusqu'en 2028.

- Septième mondial du diagnostic in vitro et numéro un mondial de la microbiologie clinique, des applications industrielles et du diagnostic syndromique moléculaire des maladies infectieuses, créé en 1963 ;

- Chiffre d’affaires de 3,6 Mds€ provenant à 54 % des deux Amériques (dont Etats-Unis, 1er marché du groupe), à 30 % d’Europe-Afrique-Proche-Orient et à 16 % d’Asie-Pacifique ;

- Organisation en 2 divisions : les applications cliniques (39 % en biologie moléculaire, 32 % en microbiologie, 11 % en immuno-essais puis les autres gammes dont Biofire Defense et Applied Maths) et les applications industrielles -produits de biologie moléculaire et ventes d’équipements - pour 15 % ;

- Modèle d’affaires fondé sur une organisation industrielle rigoureuse dans le diagnostic in vitro, sur le positionnement de niches aux revenus récurrents (réactifs), sur un mix produit positif -automates, tests à forte valeur ajoutée- et sur la montée en puissance de la biologie moléculaire ;

- Qualité du management et de la gouvernance pour la filiale à 59 % de l’institut Mérieux dont Alexandre Mérieux est président-directeur général du conseil de 9 administrateurs et président exécutif, Pierre Boulud étant directeur général ;

- Bilan sain avec 3,5 Mds€ de capitaux propres et 68 M€ de dette nette à fin juin 2023.

Enjeux

- Stratégie en 4 points : renforcer le leadership en microbiologie clinique, consolider la position de référence en diagnostic syndromique via Biofire, se différencier dans les immuno-essais (système VIDAS) et développer la microbiologie industrielle ;

- Stratégie d'innovation forte avec 12,4 % de R&D générée par 14 centres (portefeuille de près de 700 familles de brevets):

- 2 priorités : renforcement de la valeur médicale des diagnostics, améliorer l’efficacité des laboratoires, 75 % des investissements allant à la lutte contre la résistance aux antibiotiques,

- 3 leviers : acquisitions stratégiques structurantes (Specifc Diagnostics), partenariats de recherche -pour pallier le manque de compétences dans la bioproduction, dans le séquençage et contre l’antibiorésistance- et, enfin, open innovation ;

- 1 objectif : maintien à 25 % du chiffre d’affaires de la part des produits mis sur le marché depuis moins de 5 ans ;

- Stratégie environnementale 2030 soutenue par 30 M€ d’investissements jusqu’en 2027 :

- repli de 50 % des émissions directes de CO2 vs 2019, via la réduction de 50 % de la consommation d’énergie des activités et la maintenance à distance des instruments,

- performances environnementales des produits établies dès leur lancement ;

- Poursuite de la croissance, accélérée par acquisitions, dans l’antibiorésistance, et du pôle de biologie moléculaire ;

- Plan sur 5 ans de 300 M€ d’investissements industriels en France ;

- Rapidité de pénétration des pays émergents et récurrence des revenus à hauteur de 80 %.

Défis

- Sensibilité de l’activité aux programmes de santé, aux ampleurs des pandémies hivernales et à l’impact négatif des changes, estimé à 40 M€ pour 2023 ;

- Impact fort de l’inflation dans les matières premières comme dans les salaires ;

- Confirmation des démarrages prometteurs de VITEK® REVEAL™, BIOFIRE® SPOTFIRE® et VIDAS® KUBE™ VITEK® MS PRIME et de la plateforme de biologie moléculaire Spotfire aux Etats-Unis ;

- Attente de la décision de l’autorité américaine du médicament pour le panel BIOFIRE RST et pour VITEK® REVEAL;

- Après une hausse de 6,8 % de l’activité et un recul de 30 % du résultat net, objectif 2023 d’une croissance de + 4% à + 6%, des ventes et d’un résultat opérationnel courant entre 600 et 630 M€.

