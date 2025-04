bioMérieux: marquage CE pour LUMED APSS information fournie par Cercle Finance • 07/04/2025 à 07:42









(CercleFinance.com) - bioMérieux annonce avoir obtenu le marquage CE pour LUMED APSS, un système avancé d'aide à la décision clinique conçu pour améliorer les programmes de bon usage des antibiotiques ainsi que les résultats pour les patients.



Cette solution logicielle aide les pharmaciens hospitaliers et les infectiologues à lutter contre l'utilisation excessive et inappropriée des antibiotiques, grâce à un processus continuel d'évaluation et d'ajustement des traitements antibiotiques.



Développé par Lumed, société canadienne acquise en 2024, LUMED APSS est déjà disponible dans plusieurs pays, et va désormais être distribué dans toute l'Europe. Un déploiement dans le reste du monde est envisagé dans les années à venir.





