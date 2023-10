Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bioMérieux: marquage CE d'un test des traumatismes crâniens information fournie par Cercle Finance • 13/10/2023 à 08:15









(CercleFinance.com) - bioMérieux annonce le marquage CE de VIDAS TBI (GFAP, UCH-L1), un test sanguin pour l'évaluation et la prise en charge des patients victimes d'un traumatisme crânien léger, y compris pour les cas de commotion cérébrale.



'Cet outil diagnostique peut contribuer à limiter le nombre de scanners cérébraux (tomodensitométrie, TDM) et à désengorger les urgences en détectant l'absence de lésion intracrânienne post-traumatique', met en avant le spécialiste du diagnostic in vitro.



La commercialisation de ce test commencera au quatrième trimestre 2023 dans plusieurs pays d'Europe, d'Afrique du Nord et d'Amérique du Sud. Le déploiement dans le reste du monde se fera progressivement en 2024 et 2025.





Valeurs associées BIOMERIEUX Euronext Paris -1.50%