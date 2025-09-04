 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 689,63
-0,39%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

biomérieux, LISI, Vallourec, Voltalia... Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris -
information fournie par AOF 04/09/2025 à 09:02

(AOF) - Bastide

Le spécialiste de la prestation de santé à domicile signalera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

biomérieux

bioMérieux a ajusté ses objectifs 2025 à l'occasion de la publication de ses comptes du premier semestre du fait du recul du marché chinois et de l'amélioration du levier opérationnel. Le spécialiste du diagnostic in vitro cible désormais des ventes en croissance organique de 6 % à 7,5 % contre " au moins 7 % " initialement. Le résultat opérationnel courant contributif (ROCC) est anticipé en progression de 12 % à 18 % à données comparables contre " au moins 10 % " initialement, " soutenu par l'amélioration du levier opérationnel ".

Emova

Le premier réseau en France de vente de plantes et fleurs au détail annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Linedata

L'éditeur de solutions globales et prestataire de services d'outsourcing pour les professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit rendra compte de ses résultats du premier semestre.

LISI

Peugeot Invest a annoncé le succès de la cession de 2,7 millions d'actions LISI, représentant 5,8 % du capital, au prix de 39 euros par action pour un montant total d'environ 105 millions d'euros. Le placement a été réalisé par construction accélérée d'un livre d'ordres réservé aux investisseurs institutionnels. La holding, qui représente les intérêts de la famille Peugeot, précise que le règlement-livraison des actions interviendra le 8 septembre 2025.

Poxel

La société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, communiquera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Samse

Le spécialiste dans la distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et l'habitat dévoilera ses résultats du premier semestre.

Sanofi

Sanofi a annoncé que l'amlitelimab a atteint tous les critères d'évaluation principaux et secondaires clés dans l'étude de phase 3 COAST 1 menée chez des adultes et des adolescents atteints de dermatite atopique. " Administré toutes les quatre semaines ou toutes les douze semaines, il a démontré une efficacité statistiquement et cliniquement significative en termes de clairance cutanée et de gravité de la maladie par rapport au placebo à la semaine 24, avec une efficacité qui augmente progressivement tout au long de la période de traitement. " a précisé le groupe pharmaceutique.

Solutions30

Solutions30 a annoncé l'acquisition d'une participation majoritaire dans Elektra Realizacje sp. z o.o., société spécialisée dans la modernisation des réseaux électriques basse et moyenne tension. " Cette opération marque une nouvelle étape importante dans la mise en œuvre de la stratégie de Solutions30 Pologne, qui vise à se diversifier dans les services énergétiques après son développement réussi dans les télécommunications au cours des dernières années ", explique le groupe de services multi-techniques pour les secteurs des télécommunications, de l'énergie et du numérique.

Stef

Le spécialiste des services de transport et de logistique dédié aux produits alimentaires sous température contrôlée présentera ses résultats du premier semestre.

Vallourec

Vallourec a annoncé son intention de procéder au remboursement partiel de ses obligations senior à échéance 2032 pour un montant de 82 millions de dollars, soit 10% du montant nominal total des obligations. Le spécialiste des solutions tubulaires premium sans soudure précise que ce remboursement permet d'optimiser la structure financière du groupe et de réduire les coûts d'emprunt. Vallourec a réaffirmé son objectif de distribuer à ses actionnaires 80 à 100 % de sa génération de trésorerie globale.

Voltalia

Voltalia a essuyé au premier semestre une perte nette part du groupe de 39,7 millions d'euros par rapport à une perte de 15,7 millions d'euros au premier semestre 2024. Le spécialiste des énergies renouvelables a mis en cause notamment des cessions de projets moins importantes qu'en 2024 et des éléments non récurrents liés à l'arrêt de l'activité Fourniture d'équipements. L'Ebitda a reculé de 4% à 78,3 millions d'euros.

Winfarm

Winfarm a fait état d'une hausse de 4,9% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, à 38 millions d'euros. La hausse ressort à 6,4% sur l'ensemble du premier semestre, à 74,5 millions d'euros. La progression de l'activité devrait se traduire par une amélioration de l'Ebitda par rapport à la même période en 2024. Dans ce contexte, le spécialiste de la vente à distance de produits et de solutions au monde agricole et à l'élevage anticipe une confirmation de cette tendance positive sur l'ensemble de l'exercice 2025.

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

BASTIDE LE CONFORT MED.
25,1500 EUR Euronext Paris +0,20%
BIOMERIEUX
116,1000 EUR Euronext Paris -1,53%
EMOVA GRP
0,6200 EUR Euronext Paris -3,88%
LINEDATA SERVICES
60,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
LISI
40,2000 EUR Euronext Paris -8,43%
PEUGEOT INVEST
75,7000 EUR Euronext Paris 0,00%
POXEL
0,3165 EUR Euronext Paris +0,16%
SAMSE
137,5000 EUR Euronext Paris +0,36%
SANOFI
79,7200 EUR Euronext Paris -7,43%
SOLUTIONS 30
1,4440 EUR Euronext Paris +4,41%
STEF
130,0000 EUR Euronext Paris +0,15%
VALLOUREC
14,9050 EUR Euronext Paris +0,47%
VOLTALIA
6,2000 EUR Euronext Paris -5,49%
WINFARM
4,8800 EUR Euronext Paris +10,91%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF)

