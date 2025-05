bioMérieux:le titre recule après une dégradation de RBC information fournie par Cercle Finance • 07/05/2025 à 12:07









(CercleFinance.com) - L'action bioMérieux compte parmi les plus fortes baisses du SBF 120 mercredi à la Bourse de Paris, pénalisée par un abaissement de recommandation de RBC.



Les analystes de la banque canadienne ont dégradé leur conseil sur le spécialiste du diagnostic in vitro à 'performance en ligne avec le secteur', contre 'surperformance' auparavant, avec un objectif de cours ramené à 130 à 125 euros.



A 11h45, le titre perd 3%, alors que l'indice SBF 120 cède au même moment moins de 0,5%.



Les analystes de RBC jugent que la perspective d'un effet devise défavorable et l'impact lié aux droits de douane ne sont pas encore pleinement intégrés dans le consensus de marché, en dépit des risques que ceux-ci font planer sur les marges du groupe.



S'ils estiment que bioMérieux reste une entreprise de grande qualité en mesure de générer de la croissance à moyen terme, RBC préfère abaisser son opinion alors que le titre a grimpé de 13% cette année, à comparer avec des replis à deux chiffres pour ses pairs et un recul de 1% pour Diasorin.





