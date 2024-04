Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client bioMérieux: le titre monte, un analyste reste à l'achat information fournie par Cercle Finance • 26/04/2024 à 17:39









(CercleFinance.com) - Le titre termine la séance en hausse de plus de 2% profitant de l'analyse positive de Berenberg. Le bureau d'études a annoncé vendredi avoir relevé de 114,5 à 122,2 euros sur bioMérieux, tout en renouvelant sa recommandation d'achat sur le titre.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier allemand estime que la récente correction subie par l'action est injustifiée, créant un point d'entrée intéressant sur la valeur.



Pour l'analyste, le spécialiste du diagnostic affiche des perspectives solides sur le moyen terme, comme la journée d'investisseurs bien accueillie du 9 avril l'a démontré, et l'équipe de direction a bien su expliciter la trajectoire qu'elle comptait emprunter afin d'atteindre ses objectifs.





Valeurs associées BIOMERIEUX Euronext Paris +2.01%