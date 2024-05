Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client bioMérieux: initiative contre l'antibiorésistance au Malawi information fournie par Cercle Finance • 23/05/2024 à 13:42









(CercleFinance.com) - Le groupe de diagnostic in vitro bioMérieux et Pfizer annoncent leur collaboration avec le Ministère de la Santé du Malawi, pour créer la première initiative multisectorielle de lutte contre l'antibiorésistance dans ce pays d'Afrique australe.



Cette initiative renforcera l'action publique en matière de bon usage des antibiotiques à travers la prévention et le contrôle des infections, le diagnostic et la surveillance. Elle guidera aussi les professionnels de santé pour une utilisation raisonnée des antibiotiques.



'L'antibiorésistance est l'une des menaces les plus graves pour la santé mondiale', jugent les deux groupes, soulignant qu'elle est responsable de 1,27 million de décès par an, principalement dans les pays à revenus faibles et intermédiaires.





Valeurs associées BIOMERIEUX Euronext Paris +0.21%