bioMérieux: fonctions de président et de DG dissociées

(CercleFinance.com) - bioMérieux annonce une évolution de sa gouvernance : à compter du 1er juillet, Alexandre Mérieux deviendra président exécutif et Pierre Boulud, directeur général (DG), nominations validées le 13 juin par son conseil d'administration.



Par cette dissociation des fonctions de président et de DG, Pierre Boulud dirigera le comité de direction pour mettre en oeuvre la stratégie de l'entreprise tandis qu'Alexandre Mérieux se concentrera sur les enjeux essentiels de stratégie générale.



Pierre Boulud est membre du comité de direction depuis sept ans, dont trois en tant que directeur général délégué. Il a rejoint le spécialiste du diagnostic in vitro en novembre 2016, après un parcours au Boston Consulting Group, puis chez Ipsen.





