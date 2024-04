Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client bioMérieux: en hausse, Deutsche Bank entame le suivi à achat information fournie par Cercle Finance • 23/04/2024 à 11:12









(CercleFinance.com) - Le titre bioMérieux s'inscrit en hausse mardi à la Bourse de Paris, porté par l'initiation de couverture à l'achat de Deutsche Bank.



Peu avant 11h00, le titre du spécialiste du diagnostic s'adjuge 1%, alors que l'indice SBF 120 avance de 0,2%.



L'analyste a entamé sa couverture de la valeur avec un objectif de cours de 121 euros, saluant l'historique flatteur qu'affiche le groupe en termes de croissance rentable.



Deutsche dit ainsi s'attendre à une croissance moyenne annuelle du chiffre d'affaires de 7% sur la période 2023-2028 et de 11% au nivveau de l'Ebit, des performances supérieures à celles de son marché et de ses concurrents.



Ce dynamisme, explique-t-il, devrait être soutenu par l'extension de l'offre vers de nouvelles spécialités, par un portefeuille de produits déjà solide et par la qualité de l'équipe de direction.



Au vu de ces catalyseurs et de son positionnement séduisant sur des segments de niche, l'intermédiaire estime que sa valorisation est aujourd'hui attrayante sur la base d'un PER 2025 de 22x.





Valeurs associées BIOMERIEUX Euronext Paris +0.99%