bioMérieux dispose encore d'un potentiel de hausse selon All Invest Securities
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 11:09
Sur l'exercice 2025, bioMérieux a généré un chiffre d'affaires de 4,07 milliards d'euros, en hausse de 2,3%. De son côté, le résultat opérationnel courant contributif a bondi de 8,1%, à 728 millions d'euros, reflétant la bonne exécution du plan stratégique et matière de croissance des ventes et d'amélioration de l'efficacité opérationnelle.
En revanche, le résultat opérationnel courant a fléchi de 11,5%, à 521 millions d'euros, et le bénéfice net part du groupe a reculé de 8%, à 398 millions d'euros. Ce dernier a été pénalisé par la dépréciation partielle de la technologie Vitek Reveal.
Au niveau des perspectives, en 2026, le chiffre d'affaires devrait croître de 5 à 7% à taux de change et périmètre constants ( 6,2% en 2025), le résultat opérationnel courant contributif est quant à lui attendu en hausse d'au moins 10%, toujours à change et périmètre équivalents. Toujours sur l'exercice en cours, un effet de change négatif d'environ 50 à 60 millions d'euros par rapport à 2025 est prévu.
Pour All Invest Securities, ces résultats sont globalement conformes aux attentes malgré une déception sur le segment MDx qui a été pénalisé par une base de comparaison exigeante liée à une saison grippale modérée. Les analystes notent que le flux de trésorerie disponible est solide et que le groupe affiche une trésorerie nette positive.
All Invest Securities est toutefois déçu par les objectifs 2026 qui sont jugés " légèrement inférieurs " à sa prévision. Les analystes rappellent toutefois que le profil de croissance reste solide, soutenu par des leviers prometteurs. Ils ont ajusté leur objectif de cours sur le titre bioMérieux de 124 à 125 euros, tout en conservant une opinion à l'achat. Ils concluent en indiquant que la valorisation paraît toujours très attractive au regard des perspectives et de la capacité du groupe à surperformer ses pairs.
Valeurs associées
|100,6000 EUR
|Euronext Paris
|+0,60%
A lire aussi
-
L'incertitude plane sur la tenue du procès de l'islamologue suisse Tariq Ramadan pour des viols sur trois femmes, commis en France de 2009 à 2016, qui s'est ouvert lundi devant la cour criminelle départementale de Paris en l'absence de l'accusé, hospitalisé en ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite
-
Les tempêtes Nils et Pedro ont sévi dans l'ouest et le sud-ouest de la France en février dernier. 1,2 milliard d'euros. C'est le coût total estimé par France Assureurs et CCR des dommages causés par les tempêtes Nils et Pedro des 12 et 19 février, qui ont entraîné ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer