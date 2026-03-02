 Aller au contenu principal
bioMérieux dispose encore d'un potentiel de hausse selon All Invest Securities
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 11:09

bioMérieux se dirige vers une cinquième séance consécutive de hausse et progresse actuellement de 0,60%, à 100,60 euros. Vendredi, le titre de l'acteur mondial du diagnostic in vitro s'était illustré ( 3,73%) après la publication de ses résultats annuels et perspectives 2026.

Sur l'exercice 2025, bioMérieux a généré un chiffre d'affaires de 4,07 milliards d'euros, en hausse de 2,3%. De son côté, le résultat opérationnel courant contributif a bondi de 8,1%, à 728 millions d'euros, reflétant la bonne exécution du plan stratégique et matière de croissance des ventes et d'amélioration de l'efficacité opérationnelle.

En revanche, le résultat opérationnel courant a fléchi de 11,5%, à 521 millions d'euros, et le bénéfice net part du groupe a reculé de 8%, à 398 millions d'euros. Ce dernier a été pénalisé par la dépréciation partielle de la technologie Vitek Reveal.

Au niveau des perspectives, en 2026, le chiffre d'affaires devrait croître de 5 à 7% à taux de change et périmètre constants ( 6,2% en 2025), le résultat opérationnel courant contributif est quant à lui attendu en hausse d'au moins 10%, toujours à change et périmètre équivalents. Toujours sur l'exercice en cours, un effet de change négatif d'environ 50 à 60 millions d'euros par rapport à 2025 est prévu.

Pour All Invest Securities, ces résultats sont globalement conformes aux attentes malgré une déception sur le segment MDx qui a été pénalisé par une base de comparaison exigeante liée à une saison grippale modérée. Les analystes notent que le flux de trésorerie disponible est solide et que le groupe affiche une trésorerie nette positive.

All Invest Securities est toutefois déçu par les objectifs 2026 qui sont jugés " légèrement inférieurs " à sa prévision. Les analystes rappellent toutefois que le profil de croissance reste solide, soutenu par des leviers prometteurs. Ils ont ajusté leur objectif de cours sur le titre bioMérieux de 124 à 125 euros, tout en conservant une opinion à l'achat. Ils concluent en indiquant que la valorisation paraît toujours très attractive au regard des perspectives et de la capacité du groupe à surperformer ses pairs.

Valeurs associées

BIOMERIEUX
100,6000 EUR Euronext Paris +0,60%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

