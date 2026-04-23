bioMérieux dévisse sur un abaissement d'objectifs annuels
information fournie par Zonebourse 23/04/2026 à 09:35
Le chiffre d'affaires s'est contracté de 10,4% à 984 MEUR au 1er trimestre 2026, sous le poids notamment de la dépréciation du dollar face à l'euro, mais à taux de change et périmètre constants, il a aussi diminué (-3,9%).
bioMérieux pointe "une saison respiratoire nettement inférieure à l'épidémiologie exceptionnellement forte du 1er trimestre 2025 et un démarrage lent de l'année pour les ventes d'instruments (-18%) dans un marché peu favorable aux nouvelles installations".
Les ventes de réactifs des moteurs de croissance GO-28 ont toutefois progressé de 6,5% en organique, portées notamment par une hausse organique de 31% des ventes des réactifs Spotfire et de 8% des ventes des réactifs des applications industrielles.
Au regard de la performance du 1er trimestre, et de la dynamique actuelle du marché, bioMérieux n'anticipe plus que des ventes annuelles en croissance organique de 3% à 5%, contre 5% à 7% précédemment.
De même, la croissance organique du résultat opérationnel courant contributif (ROCC) est désormais attendue entre 0% et 10% (contre au moins 10% précédemment) en 2026, "excluant un impact prolongé des évènements au Moyen-Orient".
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