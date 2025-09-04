bioMérieux ajuste ses objectifs pour 2025 information fournie par Cercle Finance • 04/09/2025 à 08:42









(Zonebourse.com) - A l'occasion de sa publication semestrielle, bioMérieux indique ajuster ses objectifs 2025, anticipant désormais des ventes en croissance organique de +6 à +7,5% (contre 'au moins 7%' initialement), impactées par le recul du marché chinois.



En revanche, le groupe anticipe maintenant un ROCC (résultat opérationnel courant contributif) en croissance de +12 à +18% à données comparables (contre 'au moins 10%' initialement), soutenu par l'amélioration du levier opérationnel.



Au titre des six premiers mois de 2025, bioMérieux publie un résultat net part du groupe en baisse de 25% à 161 millions d'euros, en raison de la dépréciation partielle de la technologie Reveal, mais un ROCC de 372 MEUR, en progression de 24% à données comparables.



Le ROCC du spécialiste du diagnostic in vitro représente ainsi une marge de 18,2% des ventes, en progression de 210 points de base, pour un chiffre d'affaires d'un peu plus de 2,04 MdsEUR, en croissance organique de 9,4%.



Le groupe précise que cette progression des ventes a été portée par une hausse de 10% à taux de change constant des quatre moteurs de croissance de son plan stratégique GO-28 et une croissance organique de 12% des ventes de panels respiratoires Biofire.





