BioMérieux ajuste sa fourchette de prévision de ventes 2025 avec le marché chinois

BioMérieux BIOX.PA a ajusté jeudi ses prévisions annuelles 2025 à la fois pour les ventes et le résultat opérationnel courant contributif (ROCC), citant à la fois un recul du marché chinois et l’amélioration de son levier opérationnel.

Le groupe vise désormais une croissance organique des ventes 2025 comprise entre 6% et 7,5% à taux de change et périmètre constants, contre "au moins 7%" initialement, tandis que le ROCC est attendu en croissance de 12% à 18% à données comparables, contre "au moins 10%" précédemment.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)