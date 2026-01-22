 Aller au contenu principal
bioMérieux acquiert Accellix
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 08:42

bioMérieux SA BIOX.PA :

* ACQUIERT LA SOCIÉTÉ ACCELLIX

* BIOMÉRIEUX, QUI DÉTENAIT ENVIRON 10% DU CAPITAL D’ACCELLIX, A ACQUIS LE RESTE DU CAPITAL POUR UN MONTANT D’ENVIRON 35 MLNS D’EUROS EN NUMÉRAIRE

Valeurs associées

BIOMERIEUX
105,5000 EUR Euronext Paris +1,05%
