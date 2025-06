bioMérieux: accord pour l'acquisition de Day Zero Diagnostic information fournie par Cercle Finance • 16/06/2025 à 08:58









(CercleFinance.com) - bioMérieux annonce la conclusion d'un accord visant à acquérir les actifs (solutions et technologies) de la société américaine Day Zero Diagnostics, une transaction pour un montant total inférieur à 25 millions de dollars.



Spécialisée dans le diagnostic des maladies infectieuses, Day Zero Diagnostics utilise le séquençage génomique et l'apprentissage automatique (machine learning) pour lutter contre la multiplication des infections résistantes aux antibiotiques.



Cette acquisition stratégique vise à développer les capacités de bioMérieux en matière de séquençage de nouvelle génération et de diagnostic rapide, renforçant ainsi son engagement à améliorer le suivi des patients et à promouvoir une bonne gestion des antibiotiques.



Cette acquisition ouvre des perspectives de croissance pour bioMérieux au-delà de 2028. Les charges opérationnelles liées à l'intégration et au développement de ces actifs seront totalement intégrées dans ses investissements annuels R&D.





