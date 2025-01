bioMérieux: accord pour acquérir SpinChip Diagnostics information fournie par Cercle Finance • 13/01/2025 à 07:43









(CercleFinance.com) - bioMérieux annonce la conclusion d'un accord pour acquérir SpinChip Diagnostics, entreprise norvégienne dans laquelle le spécialiste français du diagnostic in vitro détient une participation minoritaire de 20% depuis mars 2024.



SpinChip a développé une plateforme diagnostique d'immunoessais permettant de délivrer en moins de 10 minutes un résultat à partir d'une goutte de sang avec une sensibilité et une performance identique aux tests de laboratoires.



De taille réduite, l'instrument est particulièrement adapté pour réaliser les tests sur le lieu de prise en charge des patients. SpinChip prévoit de déposer une demande de certification en vue d'un marquage CE selon l'IVDR avant fin 2025.



Selon les termes de l'accord, bioMérieux prévoit d'acquérir le solde du capital de SpinChip pour un paiement d'environ 111 millions d'euros en espèces. La finalisation de l'acquisition devrait intervenir prochainement.





