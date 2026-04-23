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BioMérieux abaisse ses objectifs pour 2026 après un faible T1
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 07:35

BioMérieux BIOX.PA a annoncé jeudi un abaissement de ses perspectives pour 2026 "au regard de la performance du premier trimestre et de la dynamique actuelle du marché".

Les trois premiers mois de l'année ont été marqués par "une épidémiologie respiratoire relativement faible, et par le contexte géopolitique et macroéconomique incertain qui pèse sur les décisions d’investissement des clients", a expliqué le groupe dans un communiqué.

Sur la période, le chiffre d'affaires a reculé de 10,4%, et de 3,9% en données organiques, à 984 millions d'euros.

Pour 2026, BioMérieux vise désormais une croissance organique des ventes de 3% à 5% et une progression de son résultat opérationnel courant contributif entre 0% et 10%, "en excluant un impact prolongé des évènements au Moyen-Orient", précise-t-il.

En février, le groupe avait dit anticiper une croissance de son chiffre d'affaires entre 5 et 7% en 2026 et un résultat opérationnel courant contributif en progression d’au moins 10%.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)

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