bioMérieux abaisse sa prévision de croissance organique du CA pour 2025

(Répétition technique)

BioMérieux BIOX.PA a abaissé mardi sa prévision annuelle de croissance organique du chiffre d’affaires, désormais attendue entre 5,5% et 6,5% à taux de change constants, contre 6,0% à 7,5% précédemment, le groupe français citant une saison respiratoire tardive.

Il dit également anticiper un impact négatif des effets de change de l'ordre de 30 millions d'euros sur le CEBIT annuel 2025, contre environ un impact de 25 millions d’euros précédemment attendu.

Le spécialiste des solutions de diagnostic a cependant confirmé son objectif de croissance du résultat opérationnel courant contributif (ROCC), attendue entre 12% et 18% à taux de change constants.

Les ventes consolidées de bioMérieux ont atteint 2,99 milliards d'euros pour les neuf premiers mois de 2025, soit une hausse de 4,2% en données publiées.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)