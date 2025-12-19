BioMarin rachète Amicus Therapeutics pour 4,8 milliards de dollars dans le cadre d'un pari sur les maladies rares

BioMarin Pharmaceutical BMRN.O a déclaré vendredi qu'elle allait acquérir Amicus Therapeutics

FOLD.O pour environ 4,8 milliards de dollars, ce qui constitue la deuxième opération réalisée cette année par le fabricant de médicaments pour renforcer sa présence dans le domaine des maladies rares.

L'acquisition donne à BioMarin l'accès à deux thérapies, chacune ayant le potentiel d'atteindre un milliard de dollars en ventes maximales, a déclaré la société.

Le fabricant de médicaments a proposé 14,50 dollars par action pour Amicus, soit une prime de 33,1 % par rapport à la dernière clôture de l'action. Les actions d'Amicus ont bondi de 30 %, tandis que BioMarin a progressé de plus de 15 % dans les premiers échanges.

Amicus commercialise le traitement oral Galafold pour la maladie de Fabry, une maladie génétique rare qui entraîne l'accumulation de substances grasses dans les cellules.

Son traitement enzymatique combiné Pombiliti-Opfolda vise la maladie de Pompe, une maladie génétique dans laquelle un sucre complexe appelé glycogène s'accumule dans les cellules de l'organisme.

Ces thérapies complètent le portefeuille de BioMarin de traitements de remplacement enzymatique tels que Vimizim et Naglazyme pour des maladies génétiques rares qui affectent la capacité de l'organisme à décomposer certaines substances.

Galafold et Pombiliti-Opfolda ont généré un chiffre d'affaires combiné de 599 millions de dollars au cours des quatre derniers trimestres.

"Les médicaments d'Amicus sont approuvés dans plusieurs régions et BioMarin dispose déjà d'une empreinte mondiale qui lui permettra d'accroître encore ses efforts", a déclaré Kristen Kluska, analyste chez Cantor Fitzgerald.

Amicus détient également les droits américains sur le traitement expérimental des maladies rénales DMX-200, développé en partenariat avec la société australienne Dimerix.

En mai, BioMarin a acquis Inozyme Pharma, un développeur de médicaments contre les maladies génétiques, pour un montant d'environ 270 millions de dollars.

La société a l'intention de financer l'acquisition d'Amicus par une combinaison de liquidités et d'un financement par emprunt d'environ 3,7 milliards de dollars. Au 30 septembre, la société disposait d'environ 2 milliards de dollars de liquidités et d'investissements.

L'opération, qui devrait être conclue au deuxième trimestre 2026, augmentera le bénéfice ajusté au cours des 12 premiers mois suivant la conclusion de l'opération.