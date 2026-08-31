BioMarin en hausse après avoir conclu un accord mondial de règlement de litige en matière de brevets avec Ascendis

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31 août - ** L'action du laboratoire pharmaceutique BioMarin Pharmaceutical BMRN.O progresse de 5,9% à 68,48 dollars en pré-ouverture

** BioMarin et Ascendis Pharma ASND.O règlent tous les litiges en matière de brevets liés au Yuviwel, le médicament d'Ascendis destiné au traitement des troubles de la croissance

** Ascendis versera à BioMarin une redevance de 20% sur les ventes de Yuviwel aux États-Unis, à compter de la première vente commerciale du médicament

** Ascendis s'engage également à verser à BioMarin une redevance de 18% sur les ventes de Yuviwel dans l'Union européenne, au Brésil et en Corée du Sud jusqu'en mai 2030

** Yuviwel est le traitement injectable hebdomadaire d’Ascendis destiné aux enfants âgés de 2 ans et plus atteints d’achondroplasie, la forme la plus courante de nanisme, et il a bénéficié d’une autorisation accélérée de la FDA américaine en février

** Le litige a débuté en 2025 lorsque BioMarin a déposé une plainte auprès de l’ITC, alléguant que le médicament d’Ascendis enfreignait ses brevets

** À la clôture d'hier, BMRN affichait une hausse de 8,8% depuis le début de l'année