BioMarin acquiert Amicus Therapeutics pour 4,8 milliards de dollars dans le cadre d'un pari sur les maladies rares

BioMarin Pharmaceutical BMRN.O a déclaré vendredi qu'il allait acquérir Amicus Therapeutics

FOLD.O pour environ 4,8 milliards de dollars, élargissant ainsi sa présence dans les maladies métaboliques rares.

Le fabricant de médicaments paiera 14,50 dollars par action pour Amicus, soit une prime de 33,1 % par rapport à la dernière clôture de l'action. Les actions d'Amicus ont bondi de 30 %, tandis que BioMarin a progressé de près de 5 % dans les échanges avant la mise sur le marché.

L'accord renforce le portefeuille de BioMarin avec les traitements approuvés d'Amicus contre les maladies génétiques, notamment Galafold, un médicament oral contre la maladie de Fabry, causée par un gène défectueux qui entraîne une accumulation de substances grasses dans les cellules.

Amicus commercialise également une thérapie combinée Pombiliti et Opfolda pour la maladie de Pompe, une maladie génétique dans laquelle un sucre complexe appelé glycogène s'accumule dans les cellules du corps.

Amicus détient également les droits américains sur le DMX-200, un traitement potentiel d'un type de maladie rénale connu sous le nom de glomérulosclérose segmentaire focale.

BioMarin a l'intention de financer l'opération par une combinaison de liquidités et d'un financement par emprunt non convertible d'environ 3,7 milliards de dollars.

Le total des liquidités et des investissements de la société à la fin du 30 septembre s'élevait à environ 2 milliards de dollars.

L'acquisition, qui devrait être finalisée au deuxième trimestre 2026, augmentera les revenus immédiatement après la clôture de la transaction, a déclaré BioMarin.

L'opération devrait également augmenter le bénéfice ajusté au cours des 12 premiers mois suivant la clôture et être substantiellement relutive à partir de 2027, a déclaré la société.