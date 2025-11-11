Biohaven s'effondre après l'annonce d'un projet de vente d'actions de 150 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 novembre - ** Les actions de Biohaven BHVN.N ont baissé de 6,8 % à 7,94 $ après la fermeture des bureaux, la société biopharmaceutique cherchant à lever des fonds ** La société basée à New Haven, Connecticut, lance une offre d'actions de 150 millions de dollars à des fins générales

** JP Morgan et Goldman Sachs sont les teneurs de livre

** La société a ~105,9 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 900 millions de dollars

** BHVN a augmenté de 9,4 % mardi pour clôturer à 8,52 $, en baisse de 77 % depuis le début de l'année ** Le 5 novembre, les actions ont plongé de 40% à 8,34 $ après que la FDA américaine a refusé d'approuver troriluzole, son médicament expérimental pour l'ataxie spinocérébelleuse (SCA), une maladie cérébrale rare

** 14 des 18 analystes considèrent BHVN comme un "fort achat" ou un "achat", le reste le considère comme un "maintien"; le PT médian de 27 $ est en baisse par rapport à 49,50 $ il y a un mois, selon les données de LSEG