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Biohaven progresse après avoir achevé le recrutement d'un essai de médicaments contre l'obésité de phase intermédiaire
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 13:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 mars - ** Les actions du fabricant de médicaments Biohaven BHVN.N augmentent de 2 % à 9,26 $ avant la mise sur le marché

** La société indique qu'elle a fini de recruter des patients dans un essai de phase intermédiaire pour un médicament expérimental contre l'obésité, le taldefgrobep alfa,

** Les résultats de l'essai sont attendus pour le second semestre 2026

** Le médicament injectable est testé en tant que traitement autonome, administré chaque semaine ou chaque mois, à des adultes obèses ou en surpoids

** L'étude suivra l'évolution du poids, de la masse grasse et de la masse musculaire sur une période de 24 semaines, suivie d'une prolongation de 24 semaines pour voir si les changements de poids et de composition corporelle se maintiennent ou s'améliorent sur une période plus longue

** Des études antérieures ont montré que le médicament expérimental aidait à réduire la graisse, tout en préservant ou en augmentant la masse musculaire, avec des effets secondaires similaires à ceux d'un placebo

** Les actions ont chuté d'environ 70 % en 2025

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