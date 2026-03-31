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Biogen signe un accord pour acquérir Apellis Pharmaceuticals
information fournie par Zonebourse 31/03/2026 à 14:33

Pour cette opération, la société va débourser un minimum d'environ 5,6 milliards de dollars, ainsi qu'un droit à une valeur contingente (CVR) non transférable donnant droit à deux paiements de 2 dollars par action chacun, sous réserve de l'atteinte de certains seuils de ventes annuelles pour un produit.

L'opération de croissance externe va permettre à Biogen de renforcer son portefeuille de croissance en immunologie et maladies rares avec deux médicaments commercialisés et différenciés. Il y a l'Empaveli, approuvé par les autorités sanitaires américaines (FDA) dans trois indications (dont deux maladies rénales) et Syfovre, approuvé également par la FDA dans l'atrophie géographique, une maladie rétinienne d'origine immunitaire.

La réunion des capacités de commercialisation des deux sociétés permettra de maximiser le potentiel de ces deux produits, tandis que l'expertise d'Apellis accélérera l'entrée de Biogen dans le domaine de la néphrologie (la spécialité médicale liée aux reins et à ses maladies) et renforcera la préparation du lancement du Felzartamab, actuellement en phase 3.

Au niveau financier, Biogen va lancer une offre publique d'achat pour acquérir les actions Apellis à 41 dollars, soit une prime de 86% par rapport au cours moyen pondéré sur 90 jours. En outre, le CVR prévoit 2 dollars par action si le Syfovre atteint 1,5 milliard de dollars de ventes mondiales annuelles entre 2027 et 2030, ainsi que 2 dollars supplémentaires si le produit atteint 2 milliards de dollars de ventes sur la même période. Si ces seuils ne sont pas atteints avant 2030, mais que Syfovre atteint 2 milliards de dollars de ventes en 2031, un paiement unique de 4 dollars par action sera effectué.

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