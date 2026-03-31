Biogen mise sur le rachat d'Apellis pour 5,6 milliards de dollars dans le cadre d'une stratégie axée sur les maladies rares

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le directeur général de Biogen voit une valeur stratégique dans le médicament d'Apellis contre les maladies rénales

* L'opération sera financée par des liquidités et des emprunts

* Les actions d'Apellis ont plus que doublé, celles de Biogen ont chuté de près de 5 %

* L'accord ajoutera au bénéfice ajusté à partir de 2027

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 10, d'un commentaire du directeur général aux paragraphes 3 et 8, mise à jour du mouvement de l'action au paragraphe 9) par Mariam Sunny et Sahil Pandey

Biogen BIIB.O va acheter Apellis Pharmaceuticals APLS.O pour environ 5,6 milliards de dollars, ajoutant un médicament prometteur contre les maladies rénales pour élargir son portefeuille de maladies rares dans le cadre de ses efforts de diversification au-delà de sa franchise de sclérose en plaques en perte de vitesse.

L'accord, annoncé mardi, est l'un des plus importants conclus par le directeur général Chris Viehbacher, qui remet l'entreprise sur pied après que l'adoption initiale du Leqembi, son traitement très surveillé contre la maladie d'Alzheimer, n'ait pas répondu aux attentes les plus élevées.

L'acquisition permet de prendre pied dans le domaine des maladies rénales, en fournissant une base commerciale avec des néphrologues qui pourraient soutenir les lancements futurs, y compris le felzartamab , un médicament en phase avancée de développement, a déclaré Viehbacher à Reuters.

Empaveli, le médicament d'Apellis, est autorisé pour deux maladies rénales rares ainsi que pour une maladie sanguine rare, tandis que Syfovre est autorisé pour traiter l'atrophie géographique, une maladie oculaire avancée qui est l'une des principales causes de cécité.

Selon les termes de l'accord, qui devrait être conclu au cours du deuxième trimestre, les actionnaires d'Apellis recevront 41 dollars par action en numéraire, ce qui représente une prime d'environ 140 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action.

Ils pourront également recevoir jusqu'à 4 dollars par action sous forme de paiements d'étape si le Syfovre atteint des seuils de ventes annuelles mondiales de 1,5 milliard de dollars et de 2 milliards de dollars entre 2027 et 2030.

Les analystes s'accordent à dire qu'Apellis est un partenaire stratégique solide, qui apporte à Biogen la croissance nécessaire à court terme, même si certains s'inquiètent de la prime payée.

"Nous ne pensons pas que le simple fait de regarder le prix au comptant soit vraiment la bonne référence", a déclaré Viehbacher, ajoutant que "ce qui compte vraiment, c'est la valeur intrinsèque et nous voyons beaucoup de valeur dans cette franchise rénale en particulier".

Les actions d'Apellis ont plus que doublé dans les premiers échanges, tandis que Biogen a chuté de près de 5 %.

"Grâce à l'ajout de revenus à court terme provenant de Syfovre et d'Empaveli, l'acquisition d'Apellis par Biogen pourrait changer de manière significative la façon dont les investisseurs envisagent la croissance des revenus à court terme, alors que la société continue à gérer les déclins de la sclérose en plaques", a déclaré Evan Seigerman, analyste chez BMO Capital.

Les deux médicaments ont généré des revenus combinés d'environ 689 millions de dollars l'année dernière et devraient connaître un taux de croissance annuel à deux chiffres, situé dans la fourchette moyenne à élevée, au moins jusqu'en 2028, ont déclaré les entreprises.

Biogen a déclaré qu'elle prévoyait de financer l'acquisition par une combinaison de liquidités et d'emprunts et qu'elle prévoyait de se désendetter complètement d'ici à la fin de 2027.