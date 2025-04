Biogen: la FDA a accordé une désignation Fast Track information fournie par Cercle Finance • 02/04/2025 à 16:40









(CercleFinance.com) - Biogen a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accordé la désignation Fast Track à BIIB080, un traitement expérimental par oligonucléotides antisens (ASO) qui cible la protéine tau, pour le traitement de la maladie d'Alzheimer.



La désignation Fast Track vise à accélérer l'examen de médicaments expérimentaux qui traitent des affections graves et répondent à des besoins médicaux non satisfaits.



BIIB080 est le premier ASO ciblant la protéine tau à entrer en développement clinique pour la maladie d'Alzheimer. Le traitement est actuellement évalué dans l'étude mondiale de phase 2 CELIA chez des personnes atteintes d'une maladie à un stade précoce.



Dans les groupes ayant reçu la dose élevée, des tendances favorables ont été observées dans de multiples mesures exploratoires de la cognition et de la fonction. L'étude de phase 2 CELIA est maintenant entièrement recrutée, avec une lecture des données attendue en 2026, indique le groupe.



' BIIB080, un traitement antisens expérimental, est une approche différenciée pour cibler la protéine tau, avec un potentiel prometteur pour les patients. Nous faisons progresser ce programme de toute urgence au nom des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de leurs familles' a déclaré Priya Singhal, M.D., M.P.H., responsable du développement chez Biogen.





Valeurs associées BIOGEN 132,0400 USD NASDAQ 0,00%