Biogen en hausse après avoir dépassé les estimations de bénéfices annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 février - ** Les actions du fabricant de médicaments Biogen BIIB.O augmentent de 1,26% à 187,69 $ avant le marché

** La société prévoit 2026 un bénéfice ajusté de 15,25 à 16,25 $/shr, supérieur à l'estimation de Wall Street de 14,92 $

** Le bénéfice ajusté du 4ème trimestre est de 1,99 $/shr contre une estimation moyenne des analystes de 1,59 $/shr - Données de LSEG

** Revenus trimestriels de 2,3 milliards de dollars, contre 2,2 milliards de dollars attendus en moyenne par les analystes

** Actions en hausse de ~15% en 2025