Biogen en baisse après que la FDA américaine a prolongé l'examen d'un médicament contre la maladie d'Alzheimer

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8 mai - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Biogen

BIIB.O recule de 1,3 % à 189 dollars en pré-ouverture

** Les sociétés japonaises Eisai et Biogen annoncent que la Food and Drug Administration américaine a prolongé l'examen de leur demande d'autorisation de mise sur le marché pour une version hebdomadaire sous-cutanée de leur médicament contre la maladie d'Alzheimer, Leqembi

** La nouvelle date cible est le 24 août - BIIB

** Les sociétés sollicitent l'autorisation de mise sur le marché de cette injection sous-cutanée hebdomadaire, commercialisée sous le nom de Leqembi iqlik, destinée à être utilisée comme dose initiale chez les patients atteints d'Alzheimer à un stade précoce

** L'agence n'a jusqu'à présent émis aucune réserve quant à l'autorisation potentielle du médicament en tant que dose d'attaque, indiquent les sociétés

** Le médicament, Leqembi, est déjà approuvé aux États-Unis en perfusion intraveineuse

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 8,7 % depuis le début de l'année