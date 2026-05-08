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Biogen en baisse après que la FDA américaine a prolongé l'examen d'un médicament contre la maladie d'Alzheimer
information fournie par Reuters 08/05/2026 à 11:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 mai - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Biogen

BIIB.O recule de 1,3 % à 189 dollars en pré-ouverture

** Les sociétés japonaises Eisai et Biogen annoncent que la Food and Drug Administration américaine a prolongé l'examen de leur demande d'autorisation de mise sur le marché pour une version hebdomadaire sous-cutanée de leur médicament contre la maladie d'Alzheimer, Leqembi

** La nouvelle date cible est le 24 août - BIIB

** Les sociétés sollicitent l'autorisation de mise sur le marché de cette injection sous-cutanée hebdomadaire, commercialisée sous le nom de Leqembi iqlik, destinée à être utilisée comme dose initiale chez les patients atteints d'Alzheimer à un stade précoce

** L'agence n'a jusqu'à présent émis aucune réserve quant à l'autorisation potentielle du médicament en tant que dose d'attaque, indiquent les sociétés

** Le médicament, Leqembi, est déjà approuvé aux États-Unis en perfusion intraveineuse

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 8,7 % depuis le début de l'année

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BIOGEN
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