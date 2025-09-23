Biogen chute après que la FDA américaine a refusé d'approuver une dose plus élevée de son médicament contre les troubles génétiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 septembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Biogen BIIB.O chutent de 1,5 % à 137,25 $ dans les échanges prolongés ** La société déclare que la FDA américaine a refusé d'approuver une version à dose plus élevée de son médicament pour une maladie génétique rare qui provoque une faiblesse musculaire progressive, citant la nécessité d'une mise à jour des informations techniques dans l'application

** La FDA a demandé des révisions du module de chimie, de fabrication et de contrôle dans sa "lettre de réponse complète", mais n'a pas identifié de déficiences dans les données cliniques soutenant le régime à haute dose - BIIB

** La société prévoit de soumettre à nouveau la demande rapidement sur la base des informations disponibles

** À la dernière clôture, l'action a baissé de 8,9 % depuis le début de l'année