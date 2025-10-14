BioCryst rachète Astria Therapeutics pour 700 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

BioCryst Pharmaceuticals BCRX.O a déclaré mardi qu'il achèterait Astria Therapeutics ATXS.O dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions évaluée à environ 700 millions de dollars, alors qu'il cherche à élargir son portefeuille de traitements pour les maladies rares.