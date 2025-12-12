 Aller au contenu principal
BioCryst progresse après l'approbation par la FDA des États-Unis de la formulation orale d'un médicament contre les maladies rares
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 13:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 décembre - ** Les actions du fabricant de médicaments BioCryst Pharmaceuticals BCRX.O augmentent de 2 % à 7,73 $ avant la mise sur le marché

** La FDA américaine approuve la formulation orale en pastilles d'Orladeyo, de la société, un médicament à prise quotidienne unique, pour les patients pédiatriques souffrant d'angioedème héréditaire

** L'angio-œdème héréditaire est une maladie génétique qui provoque des épisodes de gonflement dans différentes parties du corps de l'enfant, notamment au niveau du visage et des mains

** Orladeyo est un traitement prophylactique conçu pour prévenir les crises d'angio-œdème héréditaire

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 0,8 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

BIOCRYST PHARM
7,5800 USD NASDAQ 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Fermer

A lire aussi

  • Le siège d'Euroclear, à Bruxelles, en mars 2025 (illustration) ( AFP / NICOLAS TUCAT )
    Avoirs russes gelés : Moscou met la pression sur Euroclear avec la Belgique dans le viseur
    information fournie par Boursorama avec Media Services 12.12.2025 15:01 

    Malgré les demandes européennes concernant le soutien à l'Ukraine, la Belgique refuse toujours de donner son accord pour une utilisation directe des avoirs russes qu'elle détient sur son territoire via la société Euroclear, de peur d'être seul en première ligne ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 12.12.2025 14:55 

    (Actualisé avec la "tech", Nvidia, Canopy Growth, Tilray Brands) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,17% pour le Dow Jones .DJI , mais en baisse de 0,06% ... Lire la suite

  • Le logo de Broadcom. (Crédit: / Adobe Stock)
    Les investisseurs font la fine bouche sur les résultats de Broadcom
    information fournie par AOF 12.12.2025 14:42 

    (AOF) - Broadcom devrait reculer à Wall Street même si la performance trimestrielle est meilleure que prévu. Au quatrième trimestre de l'exercice 2025, clos début novembre, le groupe présent dans les semi-conducteurs et les logiciels a enregistré un bénéfice net ... Lire la suite

  • Le président vénézuélien Nicolas Maduro et son épouse Cilia Flores, le 10 décembre 2025 à Caracas ( AFP / Federico PARRA )
    Nouvelles sanctions américaines contre le Venezuela
    information fournie par AFP 12.12.2025 14:36 

    De nouvelles sanctions contre des compagnies maritimes opérant au Venezuela et des proches du président Nicolas Maduro ont été imposées par Washington, après la saisie spectaculaire d'un pétrolier par les Etats-Unis, dénoncée par Caracas comme de la "piraterie". ... Lire la suite

