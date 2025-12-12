BioCryst progresse après l'approbation par la FDA des États-Unis de la formulation orale d'un médicament contre les maladies rares

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 décembre - ** Les actions du fabricant de médicaments BioCryst Pharmaceuticals BCRX.O augmentent de 2 % à 7,73 $ avant la mise sur le marché

** La FDA américaine approuve la formulation orale en pastilles d'Orladeyo, de la société, un médicament à prise quotidienne unique, pour les patients pédiatriques souffrant d'angioedème héréditaire

** L'angio-œdème héréditaire est une maladie génétique qui provoque des épisodes de gonflement dans différentes parties du corps de l'enfant, notamment au niveau du visage et des mains

** Orladeyo est un traitement prophylactique conçu pour prévenir les crises d'angio-œdème héréditaire

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 0,8 % depuis le début de l'année