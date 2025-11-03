 Aller au contenu principal
BioCryst Pharmaceuticals en baisse après un chiffre d'affaires trimestriel manqué
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 19:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - ** Les actions du fabricant de médicaments BioCryst Pharmaceuticals BCRX.O sont en baisse de ~ 4 % à 7,03 $

** Elle a affiché des revenus de 159,4 millions de dollars au troisième trimestre, manquant l'estimation des analystes de 163 millions de dollars - données compilées par LSEG

** BCRX resserre ses prévisions de revenus pour 2025 pour son médicament contre les maladies de la peau, l'Orladeyo, à une fourchette de 590 à 600 millions de dollars, contre 580 à 600 millions de dollars précédemment

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de près de 3 % depuis le début de l'année

