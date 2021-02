BIOCORP signe deux nouveaux partenariats autour de Mallya

o Intégration aux applications digitales développées par SocialDiabetes et Heath2Sync

o Ouverture de nouveaux marchés à fort potentiel regroupant plus de 850 000 utilisateurs



Issoire, le 17 février 2021, à 8 h 00 CET - BIOCORP (FR0012788065 - ALCOR / Éligible PEA PME), société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de solutions connectées dans le domaine de la santé, annonce aujourd'hui la signature de deux nouveaux accords avec le taiwanais Health2Sync et l'espagnol SocialDiabetes.

Ces deux partenariats portent sur l'intégration de Mallya, dispositif connecté dédié aux stylos à insuline, aux applications digitales développées par Health2Sync et SocialDiabetes afin d'améliorer la qualité de soins des patients diabétiques.

Dans le détail, la plateforme développée par SocialDiabetes (dotée du marquage CE et du 510K de la FDA) permet l'auto-surveillance des doses d'insuline et offre des recommandations personnalisées aux patients. L'ensemble des informations recueillies alimente une plateforme de télémédecine utilisant l'intelligence augmentée à destination des médecins et des centres d'appels spécialisés. A ce jour, cette plateforme est utilisée par environ 250.000 patients diabétiques, essentiellement en Espagne, au Mexique, en Colombie et au Chili.