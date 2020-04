BIOCORP : Résultats annuels 2019

o Accélération de la croissance : chiffre d'affaires record à 8.447 K€ (+117%) et un total produits d'exploitation de 9.271 K€

o Résultat net positif à 960 K€ vs une perte de 5.305 K€ en 2018, en avance d'un an sur son plan stratégique

o Forte augmentation de la situation de trésorerie à 2.006 K€

o Poursuite de la dynamique partenariale en 2020 sur des marchés à forte création de valeur, Mallya fer de lance du portefeuille produits



Issoire, le 9 avril 2020 à 7h30 CEST - BIOCORP (FR0012788065 - ALCOR / Éligible PEA PME), société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de solutions connectées dans le domaine de la santé, annonce aujourd'hui ses résultats annuels pour l'exercice clos au 31 décembre 2019 et arrêtés par le Conseil d'Administration le 6 avril 2019.

"L'année 2019 fut excellente à plus d'un titre pour BIOCORP. Sur le plan des métiers, le groupe a poursuivi à un rythme très soutenu sa stratégie d'innovation, profitant à l'ensemble de nos activités et en particulier à notre activité de santé digitale, segment sur lequel BIOCORP se positionne comme un des leaders mondiaux. Sur le plan financier, cette mutation, sur laquelle nous avons concentré nos investissements et efforts de R&D ces dernières années, a permis à l'entreprise d'enregistrer un volume d'activité record et surtout d'atteindre la profitabilité plus tôt qu'anticipé.