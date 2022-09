BIOCORP présente ses résultats semestriels au 30 juin 2022

• Produits d’exploitation en légère diminution à 3,41 M€

• Résultat net semestriel négatif à 2,3 M€

• Post-période : franchissement d’un jalon (« milestone ») dans la collaboration avec SANOFI et facturation de 4 M€

• Perspectives très favorables pour l’exercice 2022 : croissance dynamique attendue et orientation stratégique vers le développement de solutions logicielles jumelées aux dispositifs connectés



Issoire, le 29 septembre 2022, 7h30 CEST – BIOCORP (FR0012788065 – ALCOR / Éligible PEA‐PME), société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d’administration de médicaments injectables, présente aujourd’hui ses résultats semestriels au 30 juin 2022 (1).

Éric Dessertenne, Directeur Général de BIOCORP, a commenté : « Le premier semestre 2022 a été marqué par d’intenses discussions avec nos partenaires industriels comme NOVO NORDISK, SANOFI ou MERCK. Nos alliances commerciales signées autour de notre dispositif Mallya n’ont pas encore atteint les perspectives attendues en raison notamment de problèmes d’approvisionnement en composants et de la disponibilité des logiciels associés à notre dispositif. Si ceux-ci devraient être résolus dans les prochains mois, ces discussions stratégiques ont confirmé notre ambition de nous positionner comme un fournisseur non plus seulement de dispositifs connectés mais plus largement de solutions digitales.