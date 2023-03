BIOCORP présente ses résultats financiers annuels 2022 et ses perspectives 2023

• Chiffre d’affaires en nette progression de 14% à 11,67 M€

• Augmentation sensible des charges d’exploitation à 12,58 M€ (+21%) liée à l’internationalisation croissante des activités sur les produits connectés

• Excédent Brut d'Exploitation positif à 42,9 K€

• Résultat net annuel négatif à (0,65) €

• Trésorerie de clôture à 2,67 € contre 1,84 M€ en 2021

• Accélération des partenariats de distribution sur toutes les zones géographiques

• Perspectives 2023 extrêmement favorables avec la montée en puissance des revenus provenant des ventes des produits connectés



Issoire, le 29 mars 2023, 7h30 CEST – BIOCORP (FR0012788065 – ALCOR / Éligible PEA‐PME), société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d’administration de médicaments injectables, annonce aujourd’hui ses résultats annuels pour l’exercice clos au 31 décembre 2022 et arrêtés par le Conseil d’Administration le 27 mars 2023.

Éric Dessertenne, Directeur Général de BIOCORP, a commenté : « Plus de produits, davantage de partenariats et des zones géographiques additionnelles à couvrir. Dans un environnement macro-économique toujours aussi complexe, nous sommes parvenus en 2022 à tirer notre épingle du jeu sur trois niveaux.