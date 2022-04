BIOCORP présente ses résultats financiers annuels 2021 et ses perspectives 2022

• Chiffre d’affaires record en progression de 20% à 10,2 M€

• Bonne maîtrise des charges avec une progression de 3,3% des charges d'exploitation • Résultat net annuel positif à 0,3 M€

• Premiers démarrages commerciaux de Mallya sur certains territoires

• Accélération des partenariats de distribution et technologiques

• Perspectives 2022 extrêmement favorables



Issoire, le 5 avril 2022, 7h30 CEST – BIOCORP (FR0012788065 – ALCOR / Éligible PEA-PME), société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d’administration de médicaments injectables, publie aujourd'hui ses résultats annuels pour l’exercice clos au 31 décembre 2021 et arrêtés par le Conseil d’Administration le 4 avril 2022.



Éric Dessertenne, Directeur Général de BIOCORP, a commenté : « 2021 fut encore une année d’exécution remarquable de notre plan de développement. En dépit des incertitudes liées à la crise du COVID et des arbitrages menés au sein des grands groupes pharmaceutiques, BIOCORP a enregistré des succès notables dans de nombreux domaines. Sur le front commercial, de nouveaux grands acteurs internationaux du diabète et de l’insuline ont adopté notre dispositif connecté Mallya dans leur arsenal de suivi thérapeutique des patients, tels que Roche Diabetes Care pour le marché français et, plus structurant encore, Novo Nordisk, le numéro un mondial du secteur.