BIOCORP : partenariat marketing Mallya et iSage Rx dans le domaine de la digitalisation du diabète

o En associant la technologie Mallya à l'application iSage Rx, les deux parties offrent aux patients diabétiques l'environnement le plus complet pour le monitoring et le suivi de leur pathologie.



Issoire (France), Wilmington, DE (États-Unis), le 19 février 2020 à 18h00 CET - BIOCORP (FR0012788065 - ALCOR / Éligible PEA PME), société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de solutions connectées dans le domaine de la santé, annonce aujourd'hui une alliance avec l'américain iSage Rx, LLC, entreprise de santé numérique axée sur l'optimisation des doses d'insuline.



Dans le détail, les deux sociétés s'engagent à intégrer leurs technologiques respectives pour simplifier la remontée des doses d'insuline et l'optimisation des injections. L'intégration de Mallya (dispositif connecté dédié aux stylos à insuline doté d'un marquage CE) à l'application iSage (plateforme de titration de l'insuline validée cliniquement et approuvée par la FDA) devra permettre aux patients diabétiques d'améliorer la qualité de leurs soins et le suivi de leur pathologie.



Ainsi, les patients diabétiques pourront enregistrer et stocker les informations relatives à leurs injections d'insuline tout en recevant des conseils automatisés sur la manière d'ajuster leur dose d'insuline au fil du temps ("titration").