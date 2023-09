Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Biocorp: OPAS ouverte ce 7 septembre information fournie par Cercle Finance • 07/09/2023 à 15:57









(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) déposée sur les actions Biocorp par Portzamparc (groupe BNP Paribas) et Lazard Frères Banque, agissant pour le compte de Novo Nordisk, sera ouverte du 7 au 27 septembre inclus.



Pour rappel, le laboratoire pharmaceutique danois s'engage irrévocablement à acquérir, au prix unitaire de 35 euros, la totalité des 1.094.726 actions qu'il ne détient pas représentant 24,81% du capital et 24,72% des droits de vote de cette société.



Il a l'intention de demander, à l'issue de la clôture de l'offre, et si les conditions requises sont réunies, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire visant les actions Biocorp non présentées à l'offre, au même prix.





Valeurs associées BIOCORP Euronext Paris +0.57%